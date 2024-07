Madre de Armie Hammer niega acusaciones de canibalismo contra su hijo

Dru Hammer, madre del actor Armie Hammer, ha salido en defensa de su hijo en una reciente entrevista con Daily Mail, negando las acusaciones de violación y canibalismo que han rodeado al actor.

Armie Hammer, conocido por su papel en "Llámame por Tu Nombre" (Call Me By Your Name), ha estado bajo investigación por presuntos delitos de canibalismo, abuso sexual y violación, pero según su madre, estas acusaciones son infundadas.

"Todo esto se desarrolló durante la pandemia de Covid, cuando la gente estaba encerrada en sus casas y la búsqueda frenética de nueva información estaba en su punto más alto. Cada día se publicaban más y más artículos", explicó Dru Hammer. Aunque reconoció que su hijo no siempre se ha comportado correctamente, fue categórica al afirmar que Hammer no ha cometido ningún delito. "Obviamente, soy su madre. Nunca diría que Armie hizo todo bien porque no fue así. Moralmente, él estaba equivocado. Pero sé que mi hijo no comía personas. Eso lo sé. Y Armie no violó a nadie".

Dru Hammer argumentó que las acusaciones surgieron en parte debido a la diferencia de edad y el estatus de su hijo como una figura pública.

"Él estaba equivocado. Él era el actor mayor y ellos eran más jóvenes. Eran influencers en Instagram o lo que sea. ¿Se aprovechó de ellos? Absolutamente. Él mismo lo dirá. ¿Hizo algo delictivo? Absolutamente no. La policía lo ha exonerado por completo", declaró.

A pesar de las controversias, Dru Hammer expresó su orgullo por la honestidad de su hijo. "Estoy muy orgullosa de él por decir su verdad y no contar historias sobre nadie más. Déjame decirte que le mostré mi libro donde dije que él estaba moralmente equivocado y que la forma en que se comportaba no es la correcta de tratar a las mujeres y él no pidió una edición. Me encanta su franqueza y honestidad".

Estas declaraciones surgen en un contexto de gran escrutinio público y mediático hacia Armie Hammer, pero su madre mantiene su postura firme en defensa de su hijo, insistiendo en que, aunque moralmente cuestionable, su comportamiento no fue criminal.

My son Armie Hammer was not eating people and did not rape anyone. In a world-exclusive interview, DRU HAMMER tells what her son DID do wrong - and opens up about one of America's richest and most dysfunctional families https://t.co/JYvlxgwkpN — 𝓒𝓸𝓷𝓼𝓮𝓻𝓿𝓪𝓽𝓲𝓿𝓮𝓓𝓲𝓿𝓪™ (@1776Diva) July 28, 2024

(Con información de Reforma)