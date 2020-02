Maite Perroni habría estudiado la universidad si no entraba a 'Rebelde'

MÉXICO.- La actriz y cantante mexicana Maite Perroni reveló que hubiera estudiado la universidad en caso de haber sido rechazada durante las audiciones de la telenovela “Rebelde”, en 2004.

“Justo cuando iba a entrar a hacer el casting para Rebelde estaba decidida en q si no quedaba me iba a meter a la universidad porque ya había hecho varios castings y no quedaba en ninguno”, reveló a sus seguidores.

A través de su cuenta oficial en Twitter, como parte del espacio #PlaticandoConMaite que ofrece los días miércoles a sus fans, la intérprete de “Vas a querer volver” y “Loca” también dijo que de no haber sido cantante ni actriz “hubiera estudiado mercadotecnia o diseño de interiores... amo decorar mi casa jajaja”.

Respecto a cómo fue la reunión que a finales del año pasado sostuvieron ella y los integrantes del grupo RBD, comentó: “Fue un momento muy lindo donde recordamos tantas cosas que vivimos juntos”.

Los personajes que Maite ha interpretado a través de los melodramas, han sido a nivel protagónico y como la dama buena. Sin embargo, admitió que anhela hacer uno como villana.

“Me encantaría!!! A uds les gustaría verme de villana? Tendría q pedirle consejos a mi @JessyCoch”, dijo. Y si tuviera la oportunidad de elegir con qué celebridad de Hollywood le gustaría trabajar, resaltó que Maryl Streep es una de ellas.

Hubo quien le preguntó que, en caso de poder regresar al pasado, qué cambiaría y apuntó: “Sonará muy cliché pero no cambiaría nada porq cada cosa q he vivido me ha formado en la persona q soy hoy”.

Será en marzo cuando Maite Perroni cumplirá 37 años y sus seguidores le preguntaron cómo planea celebrar y ella respondió: “ Ya casiiiii. Estoy pensando si hacer una fiesta o un viaje”.

Finalmente, comentó que está próxima a grabar la segunda temporada de la serie “El juego de las llaves”, que el año pasado estrenó su primera entrega al lado de los actores Sebastián Zurita, Marimar Vega, Ela Velden, Horacio Pancheri y Humberto Busto, entre otros.

“Estoy eternamente agradecida por tanto apoyo q me han dado, son esa fuerza q se necesita para seguir trabajando en lo q amo porq es por y para uds”, concluyó.