Maluma vuelva a causar polémica con portada de 'Mala mía'

Ciudad de México.-Maluma suele desatar la polémica con muchas de las canciones que saca al mercado musical. A pesar de batir numerosos récords en la industria musical con sus singles, las críticas le persiguen por las letras de sus temas, incluso por la forma en la que se viste.

En esta ocasión, el anuncio del lanzamiento de "Mala Mia", que estará disponible en todas las plataformas digitales el próximo 10 de agosto, ha sido un nuevo motivo de polémica. Para anunciar esta fecha, Maluma compartió la portada del single donde aparece tumbado en una cama rodeado por siete mujeres en ropa interior, informa el portal Europa Press.

Los comentarios negativos no han tardado en aparecer y muchos usuarios lo han acusado de machista, como ya ocurrió en el lanzamiento de otros temas como. Una portada que perjudica a la imagen del cantante y del reggaetón, un estilo musical que siempre se ha caracterizado por letras de esta connotación.

Sin embargo, esta no es la única ocasión que el colombiano ha puesto en duda la integridad de su música. Las primeras críticas le llovieron cuando en 2016 sacó el tema “Cuatro Babys”, cuya letra objetiviza de manera explícita a la mujer, según Quién.com.

Al parecer los tiempos están cambiando y la nueva ola feminista está luchando para acabar con estas letras.

Artistas como Selena Gómez se han manifestado en contra del medellinense. En entrevista con el canal de YouTube Clevver TeVe, la intérprete de “Hands to Myself” dijo: “Me encantaría. Es solo que…Las mujeres son muy importantes para mí y, no importa lo que sea, me gusta saber que están bien cuidadas. Eso es todo. Quiero estar realmente involucrada con el movimiento de empoderamiento de las mujeres”.