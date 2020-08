Maluma sorprende a fans al anunciar nuevo álbum

Ciudad de México.- El reguetonero Maluma reabrió su cuenta de Instagram luego de 24 horas de misterio.

Usuarios de la red atribuyeron su desaparición, este miércoles, a que no soportó las mofas en torno a su ex novia, la modelo Natalia BarulIih, y su ex amigo, el futbolista Neymar Jr., quienes supuestamente ahora son pareja.

Después de que Neymar y sus compañeros de equipo publicaran varios videos en los que se les ve cantando “Hawái” y celebrando su pase a la final de la Champions tras derrotar al Leipzig, los memes que se generaron en torno a la polémica entre el cantante y el futbolista no se hicieron esperar; pero ahora Maluma volvió a abrir su cuenta y lo hizo anunciando con bombo y platillo el lanzamiento de su nuevo disco.

Tras las burlas que recibió, esta mañana Maluma abrió de nueva cuenta Instagram y como si nada hubiera pasado, el intérprete de “11 PM” publicó un video en el que se ve al lado de diferentes exponentes del género urbano como Yomo, Ñejo, The rude boyz, entre otros.

Ver esta publicación en Instagram INSTAGRAM LIVE HOY 11 PM ET ⚠️ #PapiJuancho Una publicación compartida por MALUMA (@maluma) el 20 de Ago de 2020 a las 6:31 PDT

A través de un video, el intérprete de "Felices los 4", da pistas sobre su nueva producción, y al pie de éste invita a sus fans a un En Vivo que realizará este jueves a las 23 horas.