Maluma y J Balvin actuarán en los Premios MTV

Nueva York.- El cantante colombiano Maluma y la banda latina de chicos CNCO actuarán este mes en la ceremonia de los Premios MTV a los Videos Musicales.

MTV anunció el martes que los ganadores del Grammy The Weeknd y Roddy Ricch también se presentarán en el evento del 30 de agosto, que originalmente iba a realizarse en el Barclays Center en Brooklyn. El espectáculo ahora se hará al aire libre desde varios lugares en Nueva York en respuesta a la pandemia del coronavirus.

Previamente se anunció la participación de artistas que incluyen a BTS, Doja Cat y J Balvin, y a Keke Palmer como anfitriona de la ceremonia. Este año los VMA, como también se les conoce a estos premios por sus siglas en inglés, incorporaron dos nuevas categorías que reflejan los tiempos que vivimos: mejor video musical desde casa y mejor actuación en cuarentena.

Lady Gaga y Ariana Grande encabezan la lista de nominados con nueve menciones cada una. Juntas compiten por el máximo honor, video del año, por su colaboración "Rain on Me", que llegó a encabezar las listas de popularidad.

The Weeknd y Billie Eilish les siguen con seis nominaciones cada cual, incluyendo a video del año por "Blinding Lights" y "everything i wanted", respectivamente. También se miden por este premio Taylor Swift con "The Man", Future y Drake con "Life Is Good" y Eminem con "Godzilla", que incluye al difunto rapero Juice WRLD.

Ricch está postulado a tres premios, incluyendo canción del año por su éxito No. 1 "The Box". CNCO tiene dos nominaciones, a mejor actuación en cuarentena y mejor coreografía, y Maluma una, en la categoría de mejor latino.