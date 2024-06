Mamie Laverock, sometida a 25 horas de cirugía tras caída mortal

La actriz de ‘When Calls the Heart’, Mamie Laverock, ha sido sometida a por lo menos 25 horas de procedimientos quirúrgicos tras su caída mortal desde un quinto piso y a pesar de todo pronóstico, se encuentra bien, aseguró su familia.

De acuerdo con el portal de entretenimiento TMZ y New York Post, la estrella estadounidense de 19 años está en espera de otra cirugía para salvar su vida, después de una caída que pudo haberle arrebatado la vida a finales del mes pasado.

