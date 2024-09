Maná borra canción con Nicky Jam por su apoyo a Donald Trump

La relación entre Nicky Jam y el grupo Maná se rompió tras el apoyo público del reguetonero a la campaña presidencial de Donald Trump.

El respaldo de Jam al exmandatario estadounidense generó una ola de críticas, no solo entre sus seguidores, sino también en el ámbito musical, particularmente por parte de Maná, que decidió borrar la colaboración con él.

La controversia comenzó cuando Nicky Jam apareció en un evento de campaña de Trump, lo que no pasó desapercibido en redes sociales. Maná, conocidos por su postura en defensa de los derechos de los latinos, expresó su descontento al ver a Jam alineándose con Trump, quien ha sido ampliamente criticado por sus posturas racistas y sus políticas migratorias.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el grupo hizo pública su decisión de eliminar de las plataformas digitales la colaboración que mantenían con el reguetonero.

escribió la banda en su comunicado.

La colaboración en cuestión se refiere a la reversión del tema "De Pies a Cabeza", lanzada en 2016, una de las canciones más conocidas del grupo. La declaración estuvo acompañada por una imagen contundente con el mensaje: "Maná no trabaja con racistas", dejando clara su postura.

La relación entre Nicky Jam y Maná se remonta a varios años, cuando el reguetonero había confesado ser un gran admirador del grupo.

El retiro de la colaboración de las plataformas musicales como Spotify y YouTube fue inmediato, lo que generó una gran repercusión en el ámbito artístico y entre los seguidores de ambos artistas.

El apoyo de Jam a Trump no solo afectó su relación con Maná, sino que también generó una situación incómoda durante el evento en el que participó. Trump, al presentar al reguetonero en el escenario, lo confundió con una mujer, refiriéndose a él como "muy sexy" y preguntando "¿Dónde está Nicky?".

Aunque el error fue corregido rápidamente cuando Nicky Jam subió al escenario, el incidente no pasó desapercibido en redes sociales.

Trump: Latin music superstar Nicky Jam. Do you know Nicky? She’s hot. Great to have you here. Welcome Nicky.



Nicky joined Trump on the podium - and Nicky Jam is a man.



This is so worrying.



Trump should be made to take cognitive assessment before the election. pic.twitter.com/i2TGBQwYGh