Milenio Novedades/ Joel González

MÉRIDA, Yucatán.- Un gran concierto vivió el público yucateco la noche de este domingo en el Coliseo de Yucatán, cuando la banda de rock pop más importante de México, Maná, saltó al escenario para interpretar canciones de su reciente producción 'Cama incendiada' así como todos los éxitos que los han llevado a la cima a través de más de dos décadas.

Un buen ambiente se vivió en el inmueble del norte meridano, el cual se vio abarrotado por el público yucateco quien no se vio disminuido porque el evento se realizó en domingo; la noche fue redonda tras la gran complacencia con la que el grupo tapatío salió al escenario,10 minutos antes de las diez de la noche, interpretando la canción “La prisión”, para luego complementar la presentación que se prolongaría por aproximadamente 2 horas.

El grupo integrado por Fernando Olvera, guitarra rítmica, armónica y voz principal; Juan Calleros, bajo y contrabajo; Alejandro González, batería y segunda voz y Sergio Vallín, guitarra líder y voz; así como César López , en la segunda guitarra eléctrica e Iván González en los teclados, encendieron a los asistentes con los temas “Corazón espinado”, “Adicto a tu amor”, Eres mi religión”, “Selva negra”, “Cuando los ángeles lloran”, “Ironía” “Mi verdad”; además de tocar un “Instrumental”, y después “El muelle de San Blas”, “Clavado en un bar”, “Huele a tristeza”.

Llovieron gritos, cantos, aplausos y hasta se vieron encendedores moviéndose rítmicamente con las canciones de corte romántico de la banda, la cual lució como en sus mejores momentos.

Talento yucateco, presente

Uno de los eventos destacados fue cuando un músico yucateco ganador de una convocatoria lanzada por la banda, subió al escenario para tocar la guitarra en la canción “Me vale”, recibiendo una ovación por parte de sus paisanos.

Más adelante a manera de popurrí, los ex “Sombrero Verde”, se lanzaron con energía tocando las rolas “Perdido en un barco”, primer sencillo del grupo; además de los éxitos ” "Te lloré todo un río", “El reloj Cucú”, “Vivir sin aire” y “Mariposa traicionera”; también fue incluida la versión de la emblemática canción de José Alfredo Jiménez:“Se me olvido otra vez”, para después interpretar “Bendita tu luz” y “ Si no te hubieras ido”, con arreglo muy a su estilo.

Luego de despedirse, los tradicionales aplausos del respetable pidiendo “otra, otra”, fueron recompensados con los temas “Oye mi amor” y “Labios compartidos”.

Y como era de esperarse los yucatecos ahí reunidos repitieron la fórmula reclamando al grupo en el escenario, el cual no podía retirarse sin tocar el tema más emblemático de la banda y el más esperado de la noche: “Rayando el Sol”, que fuera la canción que abriera las puertas del éxito al hoy internacional grupo mexicano.