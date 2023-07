Manuel Turizo canta canción de Shakira… en evento de Piqué

El tema "Copa Vacía", que fue estrenado hace un mes por Shakira y Manuel Turizo, fue interpretado por el cantante en la final de Kings League, lo que provocó que Gerard Piqué fuera abucheado, pues el dueño de este evento.

En el estadio Civitas Metropolitano, Manuel Turizo subió al escenario para interpretar "Copa Vacía", lo que causó furor entre los asistentes, el futbolista comenzó a incomodarse y se alejó del escenario hasta que terminó la canción, al regresar fue abucheado por el público.

En este evento también participaron Sebastián Yatra y Beéle, ellos interpretaron la canción "Vagabundo", que no tuvo tanto éxito como la canción de Turizo y Shakira.

Tras terminar el evento de la Kings League, el futbolista realizó otro festejo con figuras del fútbol, entre ellos Iker Casillas, que pidió que al DJ que pusiera el tema "Waka Waka" de Shakira, lo que hizo que todos los asistentes corearan el nombre de la colombiana y que no dejaran a Piqué hablar.

Crowd chants “Shakira” at Gerard Piqué during a Kings League event in Madrid. pic.twitter.com/fwDMIWArn6