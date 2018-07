¿Se nos casa Maradona?

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Diego Armando Maradona es uno de los exfutbolistas más polémicos de la historia del futbol; desde su adicción a las drogas, hasta su indudable gusto por la belleza de las mujeres.

En esta ocasión, Maradona causó furor en las redes sociales por supuestamente estar listo para sentar cabeza.

Tras tener un viaje lleno de escándalos en el Mundial Rusia 2018, el exfutbolista de 57 años podría contraer matrimonio con su novia, Rocío Oliva, de 28 años de edad, según información de People en Español.

La joven enamorada se dice feliz porque este sería su último año de soltera.

De acuerdo con el diario Olé, el compromiso tuvo lugar en el cumpleaños de Oliva el pasado sábado 21 de julio en el Country Club Los Berros.

Según información de medios locales, aseguraron que Maradona le dio un anillo de diamantes a su novia y que la pareja contará con una mansión de veinte millones de pesos.

No obstante, Maradona salió a desmentir estas especulaciones y aseguró que él se casará cuando se le dé la gana.

"Me caso cuando se me canta a mí (cuando yo quiero). Están haciendo una novela que no tiene sentido. Cuando le pida casamiento a Rocío, se lo voy a pedir a ella. No se lo voy a pedir a ustedes"

Algunos hinchas aseguran que la hermosa novia de Maradona solo está con él por interés, pues ella es mucho menor que el exfutbolista..

Rocío Olvia se describe como una mujer apasionada por el futbol, y amante de su familia.

Aquí te dejamos algunas fotografías de Rocío Oliva.