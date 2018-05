Muere la actriz Margot Kidder, mejor conocida como 'Lois Lane'

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- La actriz Margot Kidder, conocida por interpretar a la periodista Luisa Lane en las películas de Superman en las décadas de 1970 y 1980, murió a los 69 años, dijo una funeraria estadounidense.

La funeraria Franzen-Davis en Livingston, Montana, reveló en su sitio en Internet que Kidder falleció el domingo en su casa en esa ciudad. No se informó sobre la causa de muerte y su representante no devolvió llamadas para comentar la noticia.

Kidder, nacida en Canadá, participó en más de 70 películas y programas televisivos, incluidos The Great Waldo Pepper, The Amityville Horror y la serie de televisión infantil de 2014 R.L. Stine's The Haunting Hour, por la que ganó un premio Emmy.

Kidder comenzó su carrera cinematográfica cumplidos los 20 años y saltó a la fama internacional con su papel como la intrépida reportera Lois Lane en Superman (1978), junto a Christopher Reeve. Volvió a interpretar el papel en Superman II (1980), Superman III (1983) y Superman IV: The Quest for Peace (1987).

No pudo trabajar durante dos años tras sufrir un grave accidente de automovilístico en 1990 y entró en bancarrota más tarde. Seis años después sufrió un problema de salud mental y, en un episodio que tuvo gran publicidad, desapareció durante cuatro días y pasó tiempo como indigente. Fue diagnosticada más tarde con un desorden bipolar.

Tras su crisis, pasó varios años sin actuar, pero Kidder reapareció más tarde como estrella invitada en programas de televisión como Smallvilley The L Word. En 2002 participó en la producción de Broadway Los Monólogos de la Vagina.

También fue una destacada activista política e hizo campaña contra la Guerra del Golfo, la fracturación energética y en apoyo del demócrata Bernie Sanders en la campaña presidencial de Estados Unidos de 2016.

Kidder se nacionalizó estadunidense en 2005. Se casó tres veces, incluyendo un matrimonio de seis días con el actor John Heard en 1979.

Con información del portal de noticias Milenio.