Margot Robbie: escena sexy en ‘El lobo de Wall Street’ fue su decisión

Una escena que muchos -sino es que todos- recuerdan de ‘El Lobo de Wall Street’ es aquella donde Margot Robbie aparece completamente desnuda frente a la cámara.

Al principio, se pensaba que la persona detrás de esta idea era el mismo director Martin Scorsese. No fue hasta ahora que la actriz australiana reveló que fue ella la que tuvo la idea de mostrarse sin nada de ropa en el filme.

En su visita al podcast ‘Talking Pictures’, con Ben Mankiewicz, la también productora, de 34 años, reveló que en realidad Scorsese le ofreció la oportunidad de no aparecer desnuda en la película, algo que rechazó.

