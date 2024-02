Margot Robbie rompe el silencio sobre las nominaciones de ‘Barbie’

Después de que cientos de personas se indignaran porque Margot Robbie y Greta Gerwig no fueron incluidas en las categorías de Mejor Actriz y Mejor Director, respectivamente, la protagonista de Barbie al fin se pronunció respecto a las nominaciones de los Oscar 2024.

Robbie, de 33 años, también mencionó que está "más que emocionada" con las ocho nominaciones que obtuvo Barbie en las categorías de Mejor Película, Guión Adaptado, Actor de Reparto para Ryan Gosling, Actriz de Reparto para America Ferrera, Diseño de Vestuario, Diseño de Producción y dos menciones en Canción Original.

Margot Robbie on her #Barbie best actress Oscar snub: "There’s no way to feel sad when you know you’re this blessed"



“People’s reactions to the movie have been the biggest reward of this entire experience.” https://t.co/iJzRerEK6e