María Becerra termina en el hospital tras sufir embarazo ectópico

La cantante argentina María Becerra terminó internada en un hospital tras sufrir un embarazo ectópico. Esta lamentable noticia la confirmó en una publicación en su cuenta de Instagram.

Becerra, de 24 años, explicó que fue llevada de urgencia al hospital después de que sintió fuertes dolores abdominales tras un ensayo. Una vez internada, los médicos confirmaron que estaba cursando un embarazo ectópico con hemorragia interna.

"Queremos tomarnos un momento para contarles algo importante y personal. Ayer tuve que realizarme una intervención debido a que estaba cursando un embarazo ectópico", escribió junto a una fotografía de ella con su pareja, el rapero argentino ‘Rei’.

¿Qué es un embarazo ectópico?

Un embarazo ectópico ocurre cuando el óvulo fertilizado se implanta en un lugar fuera del útero, como en las trompas de Falopio, informó Medline Plus. Este tipo de embarazo no puede desarrollarse adecuadamente, ya que el óvulo no puede sobrevivir fuera del entorno uterino.

En caso de no detectarse y tratarse a tiempo, puede causar daños graves a los órganos cercanos.

‘Ansiábamos ser padres’

La artista detalló que tuvo que someterse a una intervención quirúrgica. Afortunadamente, todo salió bien y ya se encuentra en casa, rodeada del apoyo de su pareja y seres queridos.

"Fue un momento inesperado y muy duro emocionalmente, ya que ansiábamos ser padres", expresó Becerra, aunque aseguró que la ilusión de formar una familia sigue siendo parte de sus planes a futuro.

La intérprete de ‘Miénteme’ también aprovechó el espacio para agradecer el apoyo de su equipo médico y sus seres queridos, quienes la ayudaron a sobrellevar esta difícil situación.

"Afortunadamente el equipo médico increíble y el apoyo de nuestra familia y amigos más cercanos nos ayudó a sentirnos fuertes y en buenas manos", señaló.

De igual forma, quiso evitar la circulación de noticias falsas sobre su estado de salud, aclarando que poco a poco retomará su rutina y su carrera, siguiendo las recomendaciones médicas.

"Gracias por sus mensajes de apoyo, de verdad significan mucho para nosotros", finalizó.

