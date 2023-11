María Gabriela de Faría será The Engineer en “Superman Legacy”

James Gunn el CEO de DC Studios continúa avanzando en la definición del reparto del primer proyecto para cines del nuevo universo cinematográfico de DC Comics “Superman Legacy” de acuerdo con Deadline contrataron a María Gabriela de Faría para un rol fundamental.

La actriz venezolana de 31 años es mejor conocida por interpretar a Isabella "Isa" Pasquali en la serie de Nickelodeon Latinoamérica “Isa TKM, otros de sus créditos destacados incluyen el retratar a María Esperanza Salazar en Deadly Class y a Esperanza en el filme “El exorcismo de Dios”.

En la película del “Hombre de acero”, De Faría tendrá la misión de interpretar a la antagonista “Angela Spica/ The Engineer” quien tiene poderes gracias a la nanotecnología en su cuerpo forma para del equipo conocido como “The Authority” quienes después tendrán su cinta individual.

Este grupo entrará en conflicto directo con Superman debido a que ellos consideran que deben detener a cualquier amenaza a cualquier costa sin importar si los medios son controversiales.

Aún así se rumorea que el villano principal es el némesis del héroe Lex Luthor.

La película será protagonizada por David Corenswet en el papel de “Clark Kent / Kal-El/ Superman” junto a Rachel Brosnahan en el rol de la intrépida reportera “Lois Lane”.

Se menciona que la nueva versión del Kryptoniano estaría en un mundo donde ya hay consolidados otros héroes: veremos a Isabela Merced como Hawkgirl , Edi Gathegi como Mr. Terrific y Nathan Fillion como el Green Lantern Guy Gardner y Anthony Carrigan será Metamorfo.

Superman Legacy tiene su estreno programado para el 11 de julio del 2025 será la primera producción cinematográfica de DC Studios, es parte del Capítulo Uno: Dioses y Monstruos que también contempla la cinta de Batman “Brave and the Bold” y “Supergirl: Woman of Tomorrow”.

María Gabriela de Faría has been cast as The Engineer in James Gunn’s ‘SUPERMAN LEGACY’.



(Source: Deadline) pic.twitter.com/ag8sWi3CR2 — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) November 15, 2023

'Superman: Legacy' begins building its villain team with María Gabriela de Faría as Angela Spica / The Engineer 🔧



(via @DEADLINE | https://t.co/l6702z1WOB) pic.twitter.com/k6wZprbvDP — Fandom (@getFANDOM) November 15, 2023