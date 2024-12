Mariah Carey enloquece a sus fans durante sus compras navideñas en Aspen

Mariah Carey, conocida como la "Reina de la Navidad", ha desatado la euforia de sus seguidores este fin de semana mientras realiza compras navideñas en Aspen, Colorado.

La cantante, de 55 años, ha sido vista recorriendo exclusivas tiendas de lujo, atrayendo multitudes de fans emocionados por verla de cerca y tomarse una selfie.

El momento más destacado ocurrió la noche del sábado cuando Carey salió de una tienda Gucci, donde decenas de admiradores la recibieron entonando su icónico éxito All I Want For Christmas Is You. En videos compartidos en redes sociales, se aprecia cómo Mariah, luciendo un coqueto vestido corto, botas altas, un suéter, gorro y gafas de sol, agradece con su característica sonrisa mientras se abre paso entre los entusiastas seguidores.

Lambs, thank you for making my #Christmastime so special ❤️ I’ve loved singing with you every night, and I can’t wait to see you all tomorrow in Brooklyn for the last show of the tour ✨🎄 pic.twitter.com/VWUCFfngXx — Mariah Carey (@MariahCarey) December 16, 2024

El viernes, la diva del pop optó por un look monocromático blanco durante otra salida de compras, en la que visitó la tienda Louis Vuitton. Según imágenes captadas por paparazzi, Carey se probó un elegante poncho marrón con el icónico logotipo de la marca.

El jueves por la noche, Mariah también fue captada en las calles de Aspen luciendo un llamativo abrigo rojo, un atuendo perfecto para la temporada invernal.

Estas merecidas vacaciones llegan después de que Carey concluyera su gira navideña Christmas Time en Nueva York, donde sus gemelos, Moroccan y Monroe, de 13 años, la acompañaron en el escenario en un emotivo cierre.

En sus redes sociales, Mariah comentó entre risas sobre sus compras navideñas: “Compraré los regalos, no hay problema, porque no soy buena en eso, no porque crea que no soy buena en envolver regalos”.

El magnetismo de Mariah Carey continúa brillando, atrayendo a seguidores de todas las edades mientras disfruta de esta temporada festiva en Aspen.