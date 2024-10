Mariah Carey recuerda ‘Merry Christmas’ a 30 años de su lanzamiento

Mariah Carey jamás pensó que se convertiría en un símbolo de la Navidad a nivel mundial.

Gracias a su canción ‘All I Want for Christmas Is You’, es que cada año Mariah causa sensación de norte a sur y de este a oeste, esparciendo alegría con cada verso.

Una Navidad sin Mariah Carey es como un cumpleaños sin pastel. La ganadora del Grammy admitió recientemente que al principio, no estaba segura de hacer un disco con temática navideña.

Por fortuna, la vida dio muchas vueltas para la cantante, quien a final de cuentas se convirtió en la reina de la Navidad con su álbum ‘Merry Christmas’ que este 2024 cumple 30 años desde su lanzamiento.

Antes de subir al escenario de los American Music Awards 2024 este 6 de octubre y de dar inicio a su gira navideña, Mariah habló con The Associated Press sobre diversos aspectos, incluida su huella en las festividades de fin de año.

.@MariahCarey will return to the #AMAs stage to perform a medley of hits from her multi-platinum album "The Emancipation of Mimi" ❤️



🗓️ Watch her light up the stage - Sunday, October 6 on @CBS and streaming on @paramountplus! #AMAs50 pic.twitter.com/jeKuYyb5sF