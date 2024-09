Mariana Echeverría critica a Televisa por episodio de La Rosa de Guadalupe

El 26 de septiembre, Mariana Echeverría expresó su molestia en Instagram por el episodio "Lady Mangos" de La Rosa de Guadalupe, el cual está inspirado en ella y en la influencer Briggitte Bozzo. La actriz reaccionó con ironía, diciendo:

"Lo que importa en Televisión es el rating". Esta frase fue retomada por la cuenta de X (@Citychannel), amplificando la discusión.

Echeverría ha señalado que este tipo de producciones fomentan el "bullying indirecto" a nivel nacional. Durante un live en Instagram, denunció el acoso mediático que ha sufrido y señaló a Televisa y a algunos de sus programas por permitir este tipo de contenidos que, según ella, no promueven valores como la empatía y el respeto.

Mis declaraciones sobre #LaCasaDeLosFamososMx.



He salido de peores, esto no me va a tumbar, pero se necesita que la verdad salga a la luz. pic.twitter.com/gPDgVT4Bl4