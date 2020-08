Mariana Rodríguez, influencer y esposa de Samuel García, da positivo a COVID-19

MÉXICO.- Mariana Rodríguez, esposa de Samuel García, dio positivo de COVID-19 y aunque lloró al recibir el resultado, aclaró que sus síntomas son leves.



La esposa del Senador de Movimiento Ciudadano compartió la noticia a través de sus historias de Instagram.



"Me llegó hoy el correo con mi resultado de la prueba y salí positiva de coronavirus. He estado aislada unos días porque aunque me dio gripa el fin de semana, hace dos días empecé con los síntomas del coronavirus de perder el gusto y el olfato", comentó la Chavacana mayor, como se auto nombra.



"Me he sentido muy bien, nada más me dio gripa. Esos dos síntomas hicieron que prendiera el foco rojo, Samuel está en otro cuarto, yo estoy aquí, como quiera Samuel se hizo la prueba en la mañana y también va a estar en cuarentena para evitar contagios".