Cambia su visión como ser humano en ‘Paramédicos'

Jocelyn Díaz/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- La vida y labor de un paramédico no es cosa fácil; sin embargo, la serie de Canal Once refleja el día a día de estos héroes anónimos que viven salvando a otras personas. La actriz Marianna Burelli inició en esta serie en 2012, hoy se estrena la tercera temporada y en entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo compartió de qué manera le cambio la vida ser uno de esos héroes.

“Imagínate la felicidad, ‘Paramédicos’ es una serie que pintaba ser como amor de una noche y terminó siendo el marido con hijos, casa en la playa y perro, o sea, al principio era una serie muy complicada de hacer a nivel de producción porque la Cruz Roja estaba como coproductor, nos daba sus espacios, sus ambulancias, algunos voluntarios estaban en la serie, estábamos en Canal Once que no tiene ficción en su barra de programación y todo parecía indicar que no y resultó que sí, hubo segunda y ahora hasta tercera temporada y estamos felices”, detalló quien da vida a la paramédico Natalia Velasco.

También te puede interesar: Mariana Echeverría se arrepiente de hacer 'Guerra de chistes'

Después de la primera temporada Marianna tuvo la oportunidad de cursar la carrera de Técnico en Urgencias Médicas (TUM) impartido por la Cruz Roja y de los actores que decidieron entrarle solo ella, el director y otra actriz lograron graduarse.



“‘Paramédicos’ me cambió la vida en muchos sentidos, durante la primera temporada siempre estuvimos acompañados de paramédicos que nos supervisaban y dos de ellos nos invitaron a cursar la carrera porque además que es muy útil para la vida real, si hay segunda temporada será más fácil aplicar los procedimientos si los saben; automáticamente le entramos pero solo Fernando Rovzar, Rocío Verdejo y yo nos graduamos, tengo mi carnet y estoy certificada como TUM, fue una experiencia inolvidable que te cambia la visión como ser humano, de la vida en general, primero de la cercanía con la muerte, dos, el tipo de ciudad donde vivimos es una selva de concreto y cada momento estamos en la cuerda floja, hay lugares donde la gente vive en condiciones desafortunadas, hay un contraste social político que no es bueno y crea muchas diferencias pero nos hace valorar las posibilidades que tenemos de ayudar y que al final valorar que hay un cuerpo de gente que va ayudarte sin pedir nada a cambio, que son los voluntarios de la Cruz Roja, pues nuestra labor es mantener con vida a la gente del lugar donde ocurra el accidente hasta el hospital”, detalló.

Cambió su visión al convertirse en heroína

“Nosotros los paramédicos actores confesamos que no teníamos ni la menor idea de qué era una ambulancia antes de la serie, típico pasa una ambulancia que está vacía y especulas, pero cuando estas en esto sabes que lo más importante es llegar lo más rápido posible a donde ocurrió el suceso y si está vacía es porque a lo mejor van por un paciente que su vida está colgando de un hilo”, confesó Marianna.

A esta tercera temporada que inicia hoy a las 11 de la noche por el canal 11.1 además de los actores principales Luis Arrieta, Marianna Burelli, Lumi Cavazos, Antonio Gaona, Juan Pablo Medina, Daniela Schmidt, Marco Treviño, Rocío Verdejo y Paloma Woolrich, se suman nuevos integrantes como Gabriela de la Garza, Rodrigo Murray, Miguel Rodarte y Ruy Senderos, quienes llevarán a la pantalla casos reales con personajes más definidos y situaciones extremas que tendrán que sortear.

“Durante la presentación de la tercera temporada ya se hablaba de una cuarta y es verdad que ‘Paramédicos’ hay para rato porque es una serie que habla de casos de la vida real, todos han ocurrido, incluso un juicio que van a ver en esta temporada, nada es inventado, la realidad supera la ficción y hay tantos casos que hay material de sobra para seguir produciendo hasta 20 temporadas más, ojalá haya el soporte financiero para que esto ocurra”, dijo la actriz quien durante los sismos de septiembre cambió de profesión y junto con Fernando Rovzar ayudaron como Técnicos en Urgencias Médicas de la mano de la Cruz Roja a las personas afectadas.

No todo es ‘Paramédicos’

Marianna Burelli, además de triunfar en esta interesante serie podremos verla muy pronto en la pantalla grande con excelentes proyectos de los cuales se dijo muy emocionada.

“Terminamos de grabar la tercera temporada de ‘Paramédicos’ y me fui a grabar una película que se llama ‘Primos’, adaptación de una película española que es la ópera prima de Joe Rendón, con Martín Altomaro, José María de Tavira y Regina Blandón, producida por Warner Brothers; se filmó en Puerto Vallarta y se estrena este año. La siguiente semana se estrena “Todo mal”, comedia de Issa López que hice con Alfonso Dosal, Oswaldo Benavides, Martín Altomaro y Sebastián Zurita, además estoy muy emocionada porque hay una película que va a salir este año que se llama ‘Loca por el trabajo’ donde comparto créditos con Bárbara de Regil, somos amigas. Aquí soy la dueña de una sex shop y soy la contraparte de esta amiga que es discreta, conservadora pero adicta al trabajo, ellas se conocen y poco a poco van creando una sociedad muy interesante, divertida, una película con dos personajes femeninos fuertes y estoy muy emocionada”, puntualizó Marianna.