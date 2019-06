Maribel Guardia confiesa que sufrió un aborto

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque hace unos días Maribel Guardia impactó al celebrar sus 60 años de vida, luciendo su espectacular figura que la ha caracterizado en los últimos años, sin embargo, su pareja hizo una revelación que ha causado sorpresa de igual forma y es que la actriz, sufrió un aborto hace algunos años.

De acuerdo a Vanguardia, a pesar de su fama, poco se sabe de su vida privada, a excepción de la relación que sostuvo con el fallecido cantante Joan Sebastián, padre de su único hijo Julián Figueroa.

Pero la actriz de Televisa ha pasado por sus sucesos tristes que han marcado su vida, un ejemplo es la revelación que Maribel hizo durante su visita al programa “La Saga”, conducido por Adela Micha, en donde compartió que hace unos años sufrió una abortó espontaneo.

Esto lo confesó su esposo Marco Chacón, quien la acompañaba, al tocar el tema de los hijos. Chacón expresó: "se embarazó una vez pero tuvo un aborto espontáneo. Ella me contestó: '¿quieres que me haga un tratamiento de fertilidad?’ a lo que le respondí 'no, no lo hagas, yo con Julián tengo'".

Cabe señalar que Marco Chacón ha sido un buen amigo y figura paterna para Julián Figueroa.