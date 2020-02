Maribel Guardia se une al paro #UnDíaSinNosotras y cancela presentación

Mérida, Yucatán.- La actriz y cantante Maribel Guardia, decidió no realizar la actuación que tenía ya pactada para el próximo 9 de marzo, esto como apoyo al movimiento "Un día sin nosotras".

"No voy a trabajar ese día, tenía una presentación y la cancelé y voy apoyar todo lo que pueda, lo he hecho en mis redes sociales", comentó a los medios de comunicación tras su participación en el Carnaval de Mérida, en el desfile "La batalla de las flores".

La costarricense dejó ver el enojo que siente por la violencia que están viviendo las mujeres en México y que apoya totalmente al movimiento, así como se encuentra conmovida e indignada como mujer por la violencia que se ha generado en estos últimos tiempos.

Ver esta publicación en Instagram Rumbo al #carnaval #merida #yucatan Que tengan un día mágico 🧙‍♂️😍😋😘LQM Una publicación compartida por Maribel Guardia (@maribelguardia) el 25 de Feb de 2020 a las 5:59 PST

“Fátima fue como la cereza en el helado, pero, detrás de ella hay miles de mujeres violentadas, asesinadas, creo que este paro que no tiene ninguna connotación política, es solamente la voz de las mujeres para que nos respeten en la sociedad, no solo como esposas, madres e hijas sino como parte muy importante de la economía, porque aportamos el 51 por ciento", dijo.

En cuanto a su participación en el carnaval de Mérida, mencionó sentirse emocionada por el cariño que el pueblo yucateco, ya que la gente es tan afectuosa a pesar de estar bajo los rayos del sol con temperaturas muy fuertes y que nunca dejará de bailar y de aplaudir.

"Me llevo el cariño de la gente, es algo que como artista te das cuenta de lo que cosechas con el paso de los años, me emocionó ver a las personas con pancartas diciendo que me quieren, eso no tienes con que pagarlo, es maravilloso ver el amor que te dan", concluyó.