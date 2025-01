Maribel Guardia denuncia a su nuera Imelda Garza, por custodia de su nieto

Maribel Guardia y su nuera, Imelda Garza, se han vuelto tendencia en redes sociales debido a la demanda que la actriz y cantante inició contra la viuda de Julián Figueroa.

La actriz costarricense reveló que, aunque no desea afectar la imagen de su nuera, sí ve necesaria la demanda para proteger el bienestar de su nieto, José Julián.

DENUNCIA @MaribelGuardia a LA VIUDA de SU HIJO JULIAN por ABANDONO a SU NIETO La actriz presentó la denuncia en la @FiscaliaCDMX para menores. Acusa q Imelda no se hace responsable del niño. Q lo ABANDONA. Q se va a FIESTAS por días, y regresa a casa EBRIA y posiblemente DROGADA pic.twitter.com/IyFYuX8dDd

Todo comenzó a través de una publicación en Instagram, donde Maribel Guardia explicó que tomó esta determinación por razones estrictamente personales y familiares: