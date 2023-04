Era mi amor: Maribel Guardia habla de la muerte de Julián Figueroa

Visiblemente triste, este martes Maribel Guardia habló sobre la muerte de su hijo Julián Figueroa, ocurrida el pasado domingo, en una entrevista en la que compartió detalles íntimos sobre su relación con él y su familia.

Con la voz entrecortada, la actriz y conductora mexicana, habló sobre el dolor que siente al perder a su hijo, pero también sobre su fe en Dios y su agradecimiento por las muestras de cariño que ha recibido de figuras del espectáculo y seres queridos.

"Era mi amor, el niño de mis ojos. Ha sido muy duro perderlo, pero Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Lo entrego en sus manos. Tenía tanto por recorrer. Estaba empezando su carrera, tenía 500 composiciones, montaba a caballo, tocaba el piano, tocaba la guitarra, pero así fue.

Guardia también destacó las cualidades de su hijo, quien estaba empezando su carrera musical y tenía un talento innato para la composición, el canto y la música. Además, contó que Julián dejó a su nuera e hijo de cinco años, y compartió un dibujo que su hijo menor había hecho para su padre como símbolo de su amor y relación.

"Gracias a Dios, me dejó a esta niña tan linda, mi nuera (Ime Garza), que la adoro, y a un bebé precioso que tenemos que sacarlo adelante. Ayer Ime le dijo que su papá había muerto y que era un ángel, pero pues todavía no lo entiende, obviamente", dijo Guardia, a los medios de comunicación apostados afuera de su casa.

La viuda de Julián, quien estuvo junto con la actriz y conductora, aseguró que su hijo (José Julián, de 5 años) le regaló un dibujo con dos leones a Figueroa, el cual simbolizaba la relación del padre con el menor.

Guardia aseguró que el domingo, antes de irse a la función de la obra Lagunilla Mi Barrio en el Centro Cultural Teatro 2, Julián le pidió cinta para pegar el diseño, pero ella andaba corriendo.

Tras el deceso del joven, llegaron a casa de Maribel Guardia varios arreglos florales por parte de Pepe Aguilar, Marco Antonio Solís, Emmanuel, Ninel Conde, Pancho Barraza, entre otras figuras del espectáculo y seres queridos.

"Lo agradezco y le pido a todos los que me están viendo que recen mucho por mi hijo y por nosotros para que podamos tener valor.

A pesar de su dolor, Guardia confirmó su participación en la obra Lagunilla Mi Barrio, programada para el 19 y 20 de abril en Mexicali y Tijuana, respectivamente. Asimismo, hizo un llamado a todos los padres a valorar a sus hijos y disfrutar de cada momento con ellos, ya que no hay dolor más grande que perder a un hijo.

"Le pido a Dios, a todos los que me están viendo, que a sus hijos los vean crecer, casarse, tener nietos, que los vean triunfar y que sus hijos los entierren a ustedes, porque no hay dolor más grande que enterrar a un hijo y pasar por este dolor tan grande. No se lo deseo a nadie", compartió.