Marina de Tavira revela que piensa sobre el éxito de Yalitza

CIUDAD DE MÉXICO.- Yalitza Aparicio y Marina de Tavira han sorprendido al mundo con sus actuaciones en la película 'Roma', del director Alfonso Cuarón. De hecho, ambas actrices han conseguido la anhelada nominación al Oscar en las categorías de Mejor Actriz y Actriz de Reparto.

Y aunque la actuación de ambas ha sido reconocida, es Yalitza la que más ha llamado la atención por la historia que hay detrás de todo su éxito. Pues de trabajar como maestra en su natal Oaxaca, México, ahora pasea por las mejores alfombras rojas del mundo y se codea con las estrellas más experimentadas de la industria.

De acuerdo con información de Univisión es la misma Marina de Tavira quien opina ahora sobre el éxito que la oaxaqueña disfruta, y sobre la relación que mantienen tras la filmación de la película y su posterior promoción.

"Ese fue uno de los regalos más bonitos de la película, ella es un ser humano extraordinario", dijo de Tavira a 'People en español' sobre su experiencia trabajando al lado de Yalitza Aparicio.

"Es sabia, ha abrazado lo que le ha ocurrido con una serenidad impresionante y además encarnó al personaje de Cleo con una absoluta convicción", continuó la experimentada actriz de teatro.

Marina confesó en la misma entrevista, que tener cerca a Yalitza Aparicio la hace sentir segura.

"Siempre me daba mucha seguridad tanto en el set como ahorita en este recorrido que hemos hecho promoción. Es grato tenerla cerca".

La nominada al Oscar también habló de cómo fue el momento en el que conoció a su compañera de elenco.

"Hice un proceso de casting más largo de lo común, fueron tres meses, de la primera audición a la final. Estábamos juntas Yalitza y yo cuando Alfonso Cuarón nos invitó a ser parte de la película", dijo.

Sobre su fama internacional repentina y su experiencia desfilando sobre las principales alfombras rojas del mundo, la actriz confesó sentirse en su elemento, a pesar de su poca experiencia en eventos como esos.

"La primera alfombra roja fue en Venecia, como me dedico mucho al teatro no he hecho demasiadas alfombras rojas en México, y [la verdad] he encontrado una naturalidad al hacerlo, sobre todo cuando descubres que todos están haciendo también su trabajo", comentó.

"Fotógrafos, publicistas y si todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, la cosa fluye muy bien y he aprendido mucho", finalizó.