Mario Bezares niega que Paco Stanley haya tenido nexos con el narco

Un año y medio estuvo Mario Bezares en la cárcel tras ser señalado como presunto culpable del asesinato de su amigo y compañero de trabajo, Paco Stanley. El director estaba presente el día que Stanley falleció tras recibir cuatro disparos que le arrebataron la vida, en 1999, al salir de un famoso restaurante en la Ciudad de México. Días después Bezares fue vinculado con auto de formal prisión.

Durante una entrevista para el canal de YouTube de Yordi Rosado Mario platicó todo lo sucedido y aclaró detalles que durante años causaron controversia alrededor de la historia de quien fuera uno de los conductores más populares de la televisión mexicana.

En su momento él fue considerado autor intelectual del asesinato y sospechoso ya que minutos antes del altercado decidió entrar al baño y no salió hasta que el asesinato se había cometido; algunas teorías señalaban que Stanley tenía nexos con el narcotráfico y fue su compañero y amigo cercano quien lo entregó al crimen organizado.

Anteriormente no había hablado del tema, pero ahora aprovechó para negar que ambos tuvieran relación con estos temas aunque dejó claro que Mario conocía a miles de personas por la popularidad que tenía.

"Yo creo que todo eso fue una invención y una historia para tratar de vincularnos con las personas del narco y no es cierto, Paco era una persona totalmente transparente, no vendía nada, no era un dealer ni nada", aseguró.

El conductor de 62 años también dio detalles acerca de su estancia en el reclusorio, donde contó que nunca lo pasaron al área donde se encontraba toda la población, hasta el día que lo liberaron porque no encontraron pruebas suficientes para inculparlo.

Asegura que dentro hubo personas que lo apoyaron gracias a que junto a Paco, se había convertido en una persona querida por el público en México.

Además aclaró uno de los temas más controversiales que se dieron antes de la muerte de su amigo, pues durante un programa al aire, mientras él bailaba se le cayó una pequeña bolsa con un contenido blanco, por lo que se especuló que se trataba de cocaína.

Bezares explicó que todo fue a raíz de una experiencia que él y Stanley vivieron tiempo atrás con una persona transexual y dijo que ese paquete, que en realidad era una caja de cerillos donde la chica apuntó su número de teléfono, fue una broma personal que le hizo a Paco para recordarle el episodio.

"Yo agarré la carterita de cerillos y me la metí al saco, pasaron dos meses o tres y me volví a poner el mismo traje que tenía yo en ese entonces… y es lo que se cae, si ustedes observan bien el video, cuando a mí se me caen las cosas yo meto las cosas aquí (en las bolsas), cuando termino de bailar yo me le acerco a él y le entrego algo, que es la carterita de cerillos, porque nos llevábamos muy bien", reveló entre risas.