Marisol González luce espectacular a tres meses de ser madre

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- La conductora y modelo, Marisol González luce espectacular a casi tres meses de convertirse nuevamente en madre.

De acuerdo con Vanguardia MX, tras la impresionante figura que presume a casi 3 meses de convertirse en madre por segunda ocasión, la también modelo reveló su secreto para verse así.

La conductora Marisol González confesó que a pesar de lo difícil que es combinar su faceta como madre y como profesional, hace todo lo posible por cumplir 100% con estas labores y además cuidar su aspecto.

También te puede interesar: Hermano de Meghan Markle pide al príncipe Harry cancelar boda

Tras la impresionante figura que presume a casi tres meses de convertirse en madre por segunda ocasión, la también modelo reveló su secreto para verse así.

“El tip que más me ha ayudado gracias a mi mamá que me lo compartía, es la faja, siempre, desde que sales del hospital estar vendada, y ya cuando el cuerpo te lo vaya permitiendo ponerte una faja, todo el día traerla, y en la noche me pongo mi venda con mi gel post-parto, y la sigo usando”, contó González en entrevista para el programa Hoy.

Así que, gracias a estos consejos, la famosa presumió de su gran atractivo durante el paseo que dio por las calles de la ciudad de México acompañada de su esposo, Rafael Márquez Lugo, y su hija mayor Marisol, donde la gran ausente fue justo la pequeña Luciana, quien tiene apenas 2 meses y medio de nacida.