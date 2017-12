Marjorie señala a Alan Tacher de mentiroso, él responde...

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- El pleito que enfrenta Marjorie de Sousa con su ex pareja Julián Gil, ha impactado al mundo del espectáculo ya que tras varios meses en guerra declaraciones de ambos, dimes y diretes la polémica aún no ha parado.

De acuerdo con Debate, y es que Julián Gil exigió la prueba de ADN cosa que enfureció a la venezolana manifestando que era de no creerse la propuesta del actor.

Ahora sale a la luz otro escándalo en torno al pleito Gil/Sousa, ya que el presentador Alan Tacher desmintió a la actriz de 37 años ya que lo llamó mentiroso; resulta que durante un viaje el hermano del también actor Mark Tacher se encontró en la sala de espera a Marjorie y comenzaron a charlar de una manera tranquila.

Sousa le confesó al conductor que tenía desconfianza del proceso legal al que sería sometido el pequeño Matías (prueba de ADN), después Tacher se dio cuenta que los abogados de Marjorie desmintieron las declaraciones hechas por el conductor de Univisión y el mismo dio la cara desenmascarando a la venezolana.

"Marjorie con todo el cariño que te tengo tú sabes perfectamente lo que me dijiste no voy a venir aquí a mentir en este programa y más por la calidad que tengo, me da mucha pena y mucha vergüenza de verdad desmentirte, pero el hecho de que tus abogados digan que esto no ocurrió me lleva ahora si desconfiar todo lo que ocurre en este proceso".