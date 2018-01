Julián Gil arremete contra Marjorie por renunciar a pensión

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que el viernes pasado se dieran a conocer los resultados de una prueba de ADN que confirmaron la paternidad de Julián Gil sobre el hijo de Marjorie de Sousa, la actriz declaró públicamente que en ese momento renunciaba a la pensión alimenticia que su ex pareja le proporcionaba.

"Yo hoy públicamente renuncio a tu pensión, a tu seguro escolar, me hago cargo de todo. Te dije que tenía tu cheque guardado y te lo voy a entregar", dijo entre lágrimas.

En entrevista para Telemundo, la venezolana dijo sentirse acelerada, "porque me dieron la respuesta en medio del llamado y no sabía qué hacer, pero agradecida con Dios porque justo anoche se lo pedí con el alma, porque ya quería que acabara esto".

También te puede interesar: ¡Confirmado! Julián Gil es papá de Matías

Según RadioFórmula, el actor respondió -ahora frente a las cámaras de "El Gordo y La Flaca"- que "estas declaraciones son totalmente incoherentes. Increíblemente justo hoy que se sabe que soy el padre, ahora se quiere preocupar por el bienestar del niño", comentó molesto.

"El dinero no ha sido problema, siempre he reclamado tener una convivencia saludable con el niño. Ahora todo es diferente, cuando la plata fue el primer problema aquí, recuérdenlo. Ahora me quiere entregar la plata, pero no, no tienes que renunciar a la pensión, yo como padre responsable pago la pensión pero si tú no la quieres recibir no te preocupes que yo la deposito en el banco hasta que el niño tenga 18 años. El dinero fue un problema sólo cuando pidieron una suma astronómica (de 200 mil pesos al mes)".

Posteriormente, lanzó una amenaza al decir que, "si hay que ventilar el acuerdo que mandó la señora Alma Peña (abogada de Marjorie) un acuerdo totalmente incoherente y antiprofesional, absurdo, siendo una falta de respeto porque si quieren lo ventilo. Porque es muy fácil pararse frente a las cámaras para seguir mintiendo después de confirmar que soy el padre de tu hijo. Si quieres conciliar debes empezar a ser un poco más sincera y transparente".