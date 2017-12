Mark Hamill expresa su opinión acerca de 'Los Últimos Jedi'

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- El estreno de Star Wars: Los últimos Jedi (Star Wars: The Last Jedi) sigue generando polémica al interior de la franquicia. Unos la comparan con El Imperio contraataca (The Empire Strikes Back), otros la quieren fuera del canon. Por su parte, Rian Johnson acepta las críticas como parte de su trabajo y revela lo difícil que es hacer una película que sea del agrado de todos. Ahora Mark Hamill se integra de lleno al debate, indica CinePremiere en su portal web.

Hace algunos días, Mark Hamill reconoció que Los últimos Jedi tuvo un desarrollo muy diferente a lo que habría realizado George Lucas. Ahora el actor explica mucho más detalladamente que su mayor problema con esta historia es la evolución de Luke Skywalker.

“Le dije a Rian que los Jedi no se rinden. Es decir, aun cuando hubiera tenido un problema, probablemente habría tomado un año para realinearse. Pero si cometió un error, habría tratado de corregirlo. Así que justo ahí tuvimos una diferencia fundamental, pero ya no es mi historia. Es la historia de alguien más y Rian me necesitaba de cierto modo para hacer el final más efectivo”.

Mark Hamill incrementó aún más la controversia al asegurar que “esa es la base de mi problema. Luke nunca diría eso. Lo siento. Bueno, en esta versión, estoy hablando sobre el Star Wars de George Lucas. Esta es la nueva generación de Star Wars, así que casi debí concebir a Luke como otro personaje. Tal vez sea Jake Skywalker. Él no es mi Luke Skywalker, pero tuve que hacer lo que Rian quería porque funciona para la historia”.

Finalmente, el actor aseguró que “no lo he aceptado completamente. Pero sólo es una película. Espero que a la gente le agrade. Espero que no se molesten y realmente creo que Rian era la persona exacta que se necesitaba para este trabajo”.

Hace tiempo que Mark Hamill externó sus primeras dudas alrededor del veterano Luke Skywalker y ahora aprovecha la polémica para manifestar su sentir. A pesar de las presiones, es poco probable que Disney y Lucasfilm eliminen Los últimos Jedi del canon, por lo que sólo queda espectacular sobre cómo habría actuado el viejo Jedi bajo la batuta de George Lucas o incluso de JJ Abrams, quien fuera responsable de aislarlo en Ahch-To.

De cualquier modo, valdría la pena recordar que el actor también ha externado su admiración por el trabajo de Rian Johnson en repetidas ocasiones, así como su confianza en el futuro de la saga. No dudemos que Luke Skywalker forme parte de él, pues ahora el Jedi es uno con la Fuerza.