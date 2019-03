Avengers Endgame también será el final para “Hulk”

Agencia

LOS ÁNGELES, Estados Unidos.- El estreno de Avengers Endgame no solamente es el fin de la Fase 3 del Universo Cinematográfico de Marvel y de la historia de Los Vengadores. También es el fin para actores como Robert Downey Jr. y Chris Evans en sus papeles. A quienes ahora se les sumaría Mark Ruffalo.

De acuerdo con el portal Pop and Rock, pese a que no se ha dicho nada del vencimiento del contrato del actor con Marvel Studios, según We Got This Ccovered, fuentes dentro de la producción encargada de Kevin Feige, han dicho que el futuro de Ruffalo estará lejos de Marvel después de Avengers Endgame.

Algo que no es muy descabellado, teniendo en cuenta que la Fase 4 del UCM marcará una reestructuración del universo de películas. Dejando atrás a héroes como Iron Man e integrando a otros como podrían ser los X-Men y desarrollando a algunos como Spider-Man y Capitana Marvel.

Además de que por temas de derechos, Marvel no puede hacer uso exclusivo de Hulk en alguna película. Ya que el personaje pertenece a Universal Studios, así que Mark Ruffalo no tendría una oportunidad en lo cercano de tener su propia cinta. Algo que a los 51 años, es bastante complicado.