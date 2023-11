Markle destapa racismo de la realeza británica en nuevo libro

El cortar lazos con la familia real británica, no le ha impedido a Meghan Markle revelar grandes chismes y polémicas con respecto a los consanguíneos de su esposo, el príncipe Enrique (Harry).

Esta vez, la ex estrella de Hollywood y duquesa de Sussex no acusó a uno, sino a dos miembros de la casa real de hacer comentarios racistas hacia su hijo Archie, según el libro "Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy's Fight for Survival", del periodista Omid Scobie.

En abril pasado, Page Six confirmó que Markle había mantenido correspondencia con el Rey Carlos III a través de una carta, abordando el ‘sesgo inconsciente’ de la familia real y nombrando a la persona responsable de los comentarios sobre la piel de Archie.

Meghan Markle named two people in royal household who made ‘racist’ comments: bombshell book https://t.co/03pe50GYvP pic.twitter.com/0gkQ3bV7kx — Page Six (@PageSix) November 25, 2023

No obstante, el nuevo libro de Scobie revela por primera vez que otra persona estuvo involucrada en estas conversaciones; sin embargo, las leyes del Reino Unido le impiden revelar los nombres de los miembros de la casa real.

Las cartas entre Carlos y Meghan fueron enviadas, tras la entrevista con Oprah Winfrey en marzo de 2021, en donde la actriz habló sobre que un miembro de la familia real expresó ‘preocupaciones’ sobre el color de piel tanto de ella como de su primogénito.

La negativa de revelar los nombres durante la entrevista, alegando que sería ‘muy perjudicial para ellos’, planteó aún más interrogantes sobre la identidad de los acusados.

‘Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy's Fight for Survival’ saldrá a la luz el martes y se espera que cause un gran impacto al revelar las ‘verdaderas’ caras de los miembros de la familia real más conocidos.

Con información de Reforma y Page Six