Maroon 5 paga multa por cancelar show en la Feria de León 2024

La edición 2024 de la Feria de León se ha consolidado como el epicentro del entretenimiento de este año en México, atrayendo a multitudes entusiastas con una destacada lista de grupos y solistas de todo el mundo.

No obstante, un giro inesperado marcó el evento con la cancelación sorpresiva de la presentación de Maroon 5, a pesar de contar con un contrato previamente firmado con el gobierno de Guanajuato y los organizadores del evento.

El gobernador del estado, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, confirmó que a pesar de que el contrato estaba cien por ciento formalizado y todo indicaba que el espectáculo estaba listo para llevarse a cabo, la banda liderada por Adam Levine tomó la decisión de cancelar, aceptando las penalizaciones estipuladas en el acuerdo.

Esta impactante noticia generó revuelo entre los asistentes y dejó a la audiencia ansiosa, entre los que se encuentran varios fanáticos de la agrupación, por conocer más detalles sobre los motivos detrás de esta decisión.

“Ya firmados se caen los artistas; te voy a contar de uno que se nos cayó, y ya venía a León, pero dijeron que siempre no”.