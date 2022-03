Con todas sus letras, es mentira: Martha Higareda arremete contra Yanet

Tras la controversia alrededor de la nueva relación amorosa que tiene Martha Higareda con el empresario Lewis Howes se volvió más frontal luego de que la conductora de televisión Yanet García envió un contundente mensaje a la actriz a través de sus redes sociales. Por lo que, la protagonista de "Cásese quien pueda" aseguró que las declaraciones son mentira.

"Es muy triste que lo diga así, porque obviamente eso no es verdad. Lewis es una persona muy integra y cada vez que tiene una relación, él se mantiene con esa persona y con esa relación, él no me escribió un mensaje en mi Instagram hasta que él estaba soltero", señaló.