Martin Scorsese será premiado por su extensa trayectoria en Italia

El reconocido cineasta Martin Scorsese será homenajeado con el premio honorario a la trayectoria, otorgado por el Museo Nacional de Cine de Italia, según se informó en un comunicado oficial.

Scorsese, director de películas como ‘Los Asesinos de la Luna’, recibirá el galardón el 7 de octubre en una ceremonia que tendrá lugar en el emblemático atrio de la Mole Antonelliana, en Turín.

Además del reconocimiento, el aclamado director impartirá al día siguiente una clase magistral en la que profundizará sobre los primeros años de su carrera cinematográfica.

Martin Scorsese to be Honored with a life achievement award by Italy’s National Cinema Museum: “Italian cinema has held a very special place in my heart" https://t.co/55cw48hqvZ