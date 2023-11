Marvel analiza posibilidad de remplazar a Kang de Jonathan Majors

Marvel Studios está analizando varias alternativas por los problemas legales que enfrenta una de sus principales estrellas Jonathan Majors que interpreta a las distintas versiones del villano “Kang el Conquistador” y quien estaba proyectado que fuera el antagonista central de toda la denominada saga del Multiverso del MCU, según Variety, esos planes están en riesgo.

En el interior del estudio han mantenido un perfil bajo en este tema, esperando el veredicto que obtenga el actor de 34 años antes de tomar una decisión precipitada, debutando en la primera temporada de Loki retratando a la versión de Aquel Que Permanece.

Aunque de que la versión principal probablemente debutará en Ant-Man and the Wasp: Quantumania, además de conocer al Concilio de Kangs y ha aparecido como la variante Victor Timely en el segundo ciclo de la serie del “Dios de las Mentiras”.

Majors actualmente enfrenta cargos por violencia doméstica a la espera de un juicio, programado tentativamente para el próximo 29 de noviembre, donde se determinará si es hallado inocente o culpable de las acusaciones en su contra y eso podría determinar la decisión de Disney.

Se menciona que el presidente de Marvel Studios Kevin Feige y otros creativos se reunieron en septiembre de este 2023 para el retiro anual del estudio y discutir el rumbo del MCU.

Uno de los aspectos a tratar es el caso de tener que remplazar al Kang de Jonathan Majors, aunque la opción lógica sería realizar un recats con un nuevo actor para asumir el papel en futuros proyectos que incluyen las cintas de Avengers The Kang Dynasty y Secret Wars, según fuentes se tantea la alternativa de utilizar otro antagonista de primer nivel que podría ser el Doctor Doom.

El villano de Fantastic Four gobernante de Latveria es de los más poderosos del Universo Marvel, sin embargo aún no lo han introducido en películas y series del MCU, fanáticos han expresado su preocupación de que aceleren todo y no sea el resultado adecuado, además de que tiene potencial de ser el eje central de otra fase como el gran rival a vencer para los héroes.

Finalmente en otro apartado se menciona la posibilidad de reunir a los Avengers originales del Universo Cinematógrafo de Marvel, para ello tendrían que “revivir” al Iron Man de Robert Downey Jr. Además de la Black Widow de Scarlett Johansson y traer de regreso al Steve Rogers / Capitán América de Chris Evans, lo cierto es que no necesariamente tienen que ser a los que vimos en Avengers Endgame con el Multiverso se podría manejar la posibilidad de ser variantes.

Aún no definen un rumbo y todo podría cambiar por lo pronto la única certeza es que este 2023 se cerrara con el final de la Temporada 2 de Loki el 9 de noviembre, ese día en cines debe llegar The Marvels, el resto de proyectos están a revisión y con fechas pendientes a ser reprogramadas mientras no se soluciones la huelga de actores de Hollywood organizada por SAG-AFTRA.

Marvel execs have begun to reconsider focusing on Jonathan Majors’ Kang for the next saga.



They are now discussing backup plans including pivoting to Dr. Doom



(Source: https://t.co/02HaRYxw9t) pic.twitter.com/Ty24gQeww7 — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) November 1, 2023