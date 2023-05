Marvel anuncia fechas de estreno de Echo y Temporada 2 de Loki

Marvel Studios reveló las fechas de lanzamiento de dos de sus próximos proyectos para seguir expandiendo el MCU, se trata de “Echo” y la segunda temporada 2 de “Loki”, ambos programas cerrarán el 2023 de Disney Plus.

En el caso de Echo hay una gran sorpresa incluida, considerando que será el primer show televisivo del Universo Cinematográfico de Marvel que liberará todos sus episodios en el mismo día en lugar de optar por el clásico lanzamiento semanal, este spin off de Hawkeye se estrenará el 29 de noviembre, protagonizado por Alaqua Cox quien vuelve a interpretar a la heroína nativa americana Maya López, es de gran importancia ya que lo que suceda en su serie conducirá directamente a los eventos de Daredevil Born Again por lo que está confirmado que tanto Charlie Cox quien da vida a Matt Murdock/ Daredevil como Vincent D'Onofrio el cual retrata a Wilson Fisk/ Kingpin tendrán una participación destacada.

En lo que concierne al nuevo ciclo del “Dios de las Mentiras”, “Loki”, si mantendrá el formato de un episodio a la semana y el primero de ellos saldrá el 6 de octubre, la versión alternativa del personaje extraída del 2012 logró encontrar su camino heroico, desarrollando sentimientos por Sylvie, aprendió que las variantes de “Kang el Conquistador” son una amenaza para todo el Multiverso, en está temporada tratará de frenar en especial a “Victor Timely” retratado por Jonathan Majors, la serie cuenta con los regresos de Tom Hiddleston, Sophia Di Martino y Owen Wilson, mientras que Ke Huy Quan se une al elenco, es una de las producciones más esperadas.

A new season of #Loki starts streaming October 6, 2023.

All episodes of #Echo drop November 29, 2023. pic.twitter.com/jQq2xdbuiV — Marvel Studios (@MarvelStudios) May 16, 2023

En este 2023 Marvel ya ha lanzado en cines “Ant-Man and the Wasp: Quantumania” y “Guardianes de la Galaxia Vol.3”, para la pantalla en noviembre está pendiente el lanzamiento de “The Marvels” y en cuanto a sus producciones para el streaming de Disney en junio llegará “Secret Invasión”.