Marvel Studios en octubre del 2022 lanzó el especial “Werewolf by Night” el cual tenía como protagonista al mexicano Gael García Bernal como el “Hombre Lobo/Jack Russell” lanzado en blanco y negro para asemejar el tono de las películas de terror antiguas, aprovechando la temporada de Halloween este 2023 lanzarán una nueva versión que es completamente a color.

Aparentemente tendrá el mismo material pero ahora podremos observar las tonalidades de las criaturas y los cazadores de monstruos, ideal para que los fanáticos le den un nuevo revisionado para encontrar más detalles o que algunos puedan ver esta gran historia por primera vez.

Es importante resaltar que fue la primera Presentación Especial de Marvel Studios en el Universo cinematográfico de Marvel (MCU) y recibió elogios por parte de la crítica especializada y los fanáticos en Rotten Tomatoes actualmente ambos le proporcionan un 89% de aprobación, el actor mexicano fue de los que más reconocimientos consiguió por su trabajo en el papel principal.

La actriz británica Laura Donnelly también tiene un papel destacado al interpretar a Elsa Bloodstone tambien recibió muchos comentarios positivos de los fans, además Harriet Sansom Harris aparece como Verusa además como cazadores de monstruos adicionales Kirk R. Thatcher como Jovan, Eugenie Bondurant como Azarel, Leonardo Nam como Liorn y Daniel J. Watts como Barasso, Carey Jones proporciona la captura de movimiento de la criatura del pantano Man-Thing.

El proyecto sigue una historia tras la muerte de Ulysses Bloodstone, considerado como el mejor cazador de monstruos, varios de su profesión son convocados para ver quien se convierte en el nuevo líder y quien se quedará con la poderosa y enigmática joya Bloodstone, su hija Elisa está ahí para reclamar todo, sin contar que con los otros despiadados infiltrado esta Jack Russell (nadie sabe que es un hombre lobo) con la misión propia de liberar a uno de sus amigos capturados.

“Hombre Lobo por la noche” a color estará disponible en Disney Plus el viernes 20 de octubre del 2023, de momento no hay confirmación de una secuela aunque el recibimiento que le dieron los fans hacen pensar que los personajes regresaran eventualmente ya sea en otro especial o una producción distinta algunos quieren que Jack, Elsa y Man-Thing se unan a los Midnight Suns, un grupo compuesto por personajes sobrenaturales con los que encajaría, pero habrá que esperar.

In 1⃣ week, Marvel Studios’ Special Presentation: Werewolf by Night in Color arrives on @DisneyPlus . pic.twitter.com/SCljSiuTaM

‘WEREWOLF BY NIGHT’ will be released in color on October 20 on Disney+ pic.twitter.com/YJVbWJewhy