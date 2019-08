Avengers Vs. X-Men: nuevo proyecto de Marvel

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Con la compra de Fox por parte de Disney finalizada, Marvel Studios vuelve a tener los derechos de explotación audiovisual de los X-Men y de esa forma podrán introducirlos a su universo cinematográfico.

De acuerdo con información de Hipertextual, aunque se ha confirmado que Kevin Feige ya está bajo control de todos los personajes y estudiando líneas argumentales, no se ha anunciado nada por el momento

Pero las filtraciones no se detienen y We got this covered publicó un reporte que fuentes cercanas a Marvel aseguran que se está planeando una gran producción de Avengers vs. X-Men.

Seis meses atrás ya lo habían reportado pero ahora, con más fuentes e información, la publicación asegura que, de ocurrir, la película se estrenaría como parte de la fase 6 del Universo Cinematográfico de Marvel.

También explican que los X-Men deberían ser introducidos después de nuevos personajes ya anunciados (Mighty Thor, Los Eternos, Shang-Chi, Blade). Lo harán por medio de apariciones esporádicas en películas y escenas poscréditos hasta que los dos equipos finalmente se encuentren.

La publicación también asegura que la película tomará inspiración del arco argumental de House of M, una serie de comics publicadas en 2005, escrito por Brian Michael Bendis. En ella Scarlett Witch sufre una crisis mental e intenta alterar la realidad para recrear a sus hijos perdidos.