Marvel revela fechas de estrenos para sus series y películas en 2025

Marvel Studios ha presentado oficialmente los avances de las próximas series y películas de acción real y animación que estrenará en Disney+ entre finales de 2024 y 2025.

Entre las producciones más esperadas se encuentran las series de acción real Daredevil: Born Again, Ironheart y Wonder Man, además de las animadas Your Friendly Neighborhood Spider-Man, Eyes of Wakanda y Marvel Zombies.

Así queda el calendario de Marvel para 2025 (series)



•Your Friendly Neighborhood Spider-Man: 29 de Enero 2025

•Daredevil: Born Again: 4 de Marzo 2025

•Ironheart: 24 de Junio 2025

•Eyes of Wakanda: 6 de Agosto 2025

•Marvel Zombies: Octubre 2025

•Wonder Man: Diciembre 2025 pic.twitter.com/P2l22rZYr0 — Pelicomic (@Peli_Comic) October 30, 2024

En un video publicado por Marvel, los fanáticos pudieron ver adelantos de estas producciones. La serie animada Your Friendly Neighborhood Spider-Man, que mostrará los primeros años de Peter Parker junto a amigos como Nico Minoru y Amadeus Cho, se estrenará el 29 de enero de 2025.

En cuanto a Daredevil: Born Again, la serie se lanzará el 4 de marzo, protagonizada nuevamente por Charlie Cox como Matt Murdock y Vincent D'Onofrio como el icónico villano Kingpin.

Entre las series de Marvel en Disney+ para 2025, destacan Ironheart, programada para el 24 de junio, seguida de Eyes of Wakanda el 6 de agosto, y Marvel Zombies en octubre de ese mismo año.

Películas más esperadas de Marvel

La serie Wonder Man, que también ha generado expectativa, se espera para diciembre de 2025.

Además, Marvel confirmó sus próximas producciones cinematográficas, como la secuela de Capitán América con Anthony Mackie y Harrison Ford, la película Thunderbolts con Florence Pugh y Sebastian Stan, y el esperado estreno de Los Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos, protagonizada por Pedro Pascal y Vanessa Kirby, de acuerdo con reportes de Variety.

Con estos anuncios, Marvel Studios refuerza su calendario de estrenos tras las recientes huelgas de actores y guionistas en Hollywood, y promete una mayor cantidad de lanzamientos en comparación con el 2024, año en el que la producción se vio afectada por estos paros.

Fechas clave: