Marvel: Sam Wilson toma el escudo del Capitán América en Brave New World

Marvel Studios lanzó el primer tráiler de su película Capitán América: Brave New World, que marcará un nuevo capítulo en la saga del icónico superhéroe.

Esta entrega ve la transición del escudo de Capitán América a Sam Wilson, interpretado por Anthony Mackie, quien asume el legado de Steve Rogers en una nueva era de desafíos y responsabilidades.

De acuerdo con el primer adelanto, la nueva película del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) se estrenará el 14 de febrero de 2025, aunque podrían haber retrasos debido a complicaciones de producción. La película cuenta con un reparto estelar que incluye a Giancarlo Esposito, Seth Rollins, Rosa Salazar y Harrison Ford, quien se une a la franquicia en un papel crucial.

