Marvel Studios despide a Jonathan Majors ya no será Kang el Conquistador

Jonathan Majors no será más “Kang el Conquistador”, The Walt Disney Company y Marvel Studios decidieron finalizar la relación laboral según Deadline, despidieron al actor después de que este fuera declarado culpable este lunes en el juicio que enfrentaba por violencia doméstica.

Después de que se dio a conocer el veredicto del jurado, un representante del estudio confirmó la decisión, sin entrar en detalles de lo que significa para el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU).

Kang el Conquistador estaba programado para ser el villano principal de las próximas producciones de Marvel, tenía un futuro prometedor se supone que este y sus variantes serían los enemigos a vencer en las dos próximas producciones de Avengers, “Kang Dinasty” y “Secret Wars” sin contar los múltiples proyectos donde tendría apariciones para cimentar el camino.

Majors interpretó a distintas versiones del personaje debutando en la primera temporada de Loki siendo “Aquel que permanece”, posteriormente fue el antagonista de Ant-Man and the Wasp: Quantumania en una de las escenas poscréditos vimos a varios del consejo de Kangs.

En la segunda temporada de la serie del Dios de las Mentiras del MCU además de volver aparecer como He Who Remains retrató como Victor Timely, fuera de Marvel protagonizó el éxito Creed III.

Extraoficialmente algunos insiders habían dicho que Kang podría tener un recats en caso de que Majors fuera culpable de las acusaciones de violencia contra su ex novia Grace Jabbari.

También se había manejado la posibilidad de que Marvel remplazara al antagonista que es un viajero del tiempo por otro de alto nivel como podría ser Doom el némesis de Fantastic Four, pero luego muchos indicaron que seguirían con el Conquistador solo que con otro actor, de momento no hay candidatos para asumir el importante rol, pero el estudio deberá apurar a conseguirlo.

Mientras que Jonathan Majors espera su sentencia en el aspecto legal se menciona que podría enfrentar un año en prisión, aunque también se ha manejado la posibilidad que le den libertad condicional.

Lo cierto es que su relación laboral con Marvel/ Disney ha terminado, su agencia de representación también lo despidió y varios estudios de Hollywood podrían seguir este rumbo.

Marvel está restructurando sus planes de momento en 2024 en cines solo sacará Deadpool 3, en Disney Plus si sacará algunas series, por lo que tendrán un margen para definir al nuevo Kang.

Jonathan Majors will be sentenced on February 6. Could face a sentence of 1 year in prison or probation. pic.twitter.com/ravJiIXsIG

Marvel Studios has reportedly dropped Jonathan Majors following his conviction of assault and harassment



Kang will either be recast or replaced by a new villain



➡️ https://t.co/mRXS26PE3w pic.twitter.com/JCRHMwN157