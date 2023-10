Marvel Studios despide a los guionistas de “Daredevil: Born Again”

Daredevil: Born Again es una de las series más anticipadas de la plataforma streaming de Disney Plus, sin embargo se anunció que la serie tendrá cambios importantes, tras una revisión creativa Kevin Feige presidente de Marvel Studios habría tomado decisiones drásticas.

El medio THR fue el que dio a conocer que a pesar de que no se han filmado la mayoría de los 18 episodios que se habían planeado para la temporada 1 centrado en la reinvención del show televisivo centrado en el denominado “hombre sin miedo”, el material no convenció.

Hay que recordar que el rodaje lleva varios meses paralizado por la huelga de escritores (que concluyó recientemente) y la de actores en Hollywood, lo que proporcionó el tiempo para analizar el material grabado hasta el momento y la preocupación era que era más un drama legal que una serie de acción y que el héroe no portaba su traje sino hasta el episodio 4.

Chris Ord y Matt Corman guionistas principales fueron despedidos (aunque se dice que se mantendrán como productores ejecutivos) y se buscará a nuevos escritores además liberaron de sus contratos a los directores, también reclutaran a otros creativos.

Charlie Cox repite su papel como Matt Murdock / Daredevil de las serie de Netflix que tuvo 3 temporadas, la versión del MCU de “El Diablo de Hell's Kitchen” apareció realizando un cameo en “Spider-Man: No Way Home” y luego fue un invitado especial en la serie de She Hulk.

No es el único que retorna una nueva versión de Wilson Fisk / Kingpin apareció en el show televisivo “Hawkeye” retratada por Vincent D'Onofrio quien previamente interpretó al villano en el programa producido por la extinta Marvel Televisión, de esa saga de “Defenders” vuelve Jon Bernthal como Frank Castle / Punisher .

Por lo pronto en curso está transmitiendo cada jueves desde el 5 de octubre la temporada 2 de Loki, mientras que The Marvels llegará a cines en noviembre cerrando el 2023, el resto de los proyectos esperan nuevas fechas una vez que concluya la huelga de actores.