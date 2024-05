Marvel Studios añade nuevas piezas al elenco de ‘Los Cuatro Fantásticos’

Marvel Studios está preparando el escenario para la llegada de "Los Cuatro Fantásticos" al Universo Cinematográfico de Marvel, y el elenco es simplemente fantástico.

La producción de "Fantastic Four" está tomando forma, con el rodaje programado para comenzar este verano en Inglaterra. El elenco ya cuenta con estrellas de renombre como:

- Pedro Pascal como Reed Richards/Mr. Fantástico

- Vanessa Kirby como Sue Storm/Mujer Invisible

- Joseph Quinn como Johnny Storm/Antorcha Humana

- Ebon Moss-Bachrach como Ben Grimm/"La Mole".

Pero las sorpresas no terminan ahí. John Malkovich se ha unido al proyecto, aunque su papel aún no ha sido revelado. Los rumores sugieren que podría interpretar a uno de los villanos que desafiarán a nuestros héroes.

Además, Julia Garner se une como una versión femenina de Silver Surfer, mientras que Paul Walter Hauser también ha sido agregado al elenco en un papel misterioso que algunos especulan podría ser el robot H.E.R.B.I.E.

Por otro lado, Ralph Ineson, conocido por sus interpretaciones en "The Witch" y "Game of Thrones", está en conversaciones para interpretar a un icónico villano: ¡Galactus, el devorador de mundos! Este ser intergaláctico que se alimenta de la fuerza vital de los planetas, promete ser una fuerza imponente en la pantalla grande.

British actor Ralph Ineson is the latest addition to Marvel’s "The Fantastic Four" cast as the world-devouring cosmic villain Galactus.



And this won't be his first appearance in the MCU: he previously portrayed a ravager pilot in 2014’s "Guardians of the Galaxy."



Read more… pic.twitter.com/zTx8nDja32