Marvel Studios lanza primer avance de 'What if...' temporada 2

Marvel Studios liberó el primer avance de la segunda temporada de la serie animada “ What if… ” que explorará más historias del Multiverso del MCU.

El Vigilante que en la versión en inglés cuenta con la voz de Jeffrey Wright nuevamente será el encargado de explorar estas líneas alternativas.

El avance deja entrever varias sorpresas para los fanáticos que podrán conocer otras posibilidades para personajes clásicos, los giros a eventos ya conocidos e incluso conocer nuevos héroes.

Algunos episodios continuarán tramas pendientes del primer ciclo como aquel centrado cuando en el mundo en el que habita la Capitana Carter encuentra al Steve Rogers que controla un traje de Hydra Stomper.

También está pendiente conocer la historia de la versión de Gamora que se unió a los "Guardianes del Multiverso" a quienes posiblemente volvamos a visualizar para enfrentar otra gran amenaza como la que representa el “Ultrón infinito” que amenaza toda la existencia.

También veremos una historia navideña con Tony Stark, parece que veremos una reinterpretación de “WandaVision” que aconteció de forma distinta y uno de los aspectos más interesantes es que veremos una versión alternativa de los Avengers en los años 80 integrados por “Mar-Vell”. ”, el rey T'Chaka, Hank Pym y Goliath quienes tratarán de frenar a un joven Peter Quill que será influenciado por su padre.

El debut de una nueva heroína llamada “Kahhori”, una joven mujer Mohawk que busca descubrir sus poderes luego del aterrizaje forzoso del Teseracto en la Confederación Haudenosaunee en la América precolombina, que podría ser de las incorporaciones más interesantes.

'What if...' Temporada 2 se estrenará en Disney Plus el 22 de diciembre posteriormente por primera vez emplearán una estrategia diferente de lanzamiento ya que lanzarán un nuevo episodio cada día hasta que completen los nueve episodios emitiendo el final el 30 de ese mes. , con ello se cierra el año de producciones del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU).

En 2024 Marvel Studios hasta ahora solo ha confirmado dos proyectos la miniserie de Echo que lanzara sus cinco capítulos el 10 de enero y Deadpool 3 que llegará el 26 de julio del 2024 siendo la única película, aunque no se descarta que algunas series se sumen ese mismo año.