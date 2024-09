Marvel Studios lanza tráiler debut de Thunderbolts

Marvel Studios ha lanzado el tan esperado tráiler de Thunderbolts, la última película de la Fase 5 del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU).

Esta cinta, dirigida por Jake Schreier y con guion de Lee Sung Jin, promete ser un gran cierre para esta fase del MCU, introduciendo un equipo de antihéroes liderado por Yelena Belova (Florence Pugh) y Bucky Barnes (Sebastian Stan).

El tráiler comienza con una emotiva escena donde Yelena visita a su padre, Red Guardian (David Harbour), mostrando el estado deteriorado de ambos personajes.

Experience Marvel Studios’ #Thunderbolts* only in theaters May 2025. pic.twitter.com/j9iDjHOoc7