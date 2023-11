Marvel Studios revela su nuevo calendario para sus próximas películas

Marvel Studios ha tenido que reprogramar su calendario de lanzamientos, luego de que concluyeran las huelgas de Hollywood tanto por parte de los guionistas como de los actores, el presidente Kevin Feige consiente de que no es conveniente acelerar el proceso solo tiene contemplado que Deadpool 3 sea la única película que llegue a cines en 2024.

La tercera entrega que será protagonizada por Ryan Reynolds como "el mercenario bocazas" Wade Wilson y que trae de regreso a Hugh Jackman como una nueva versión de Wolverine con su traje clásico de los comics de los X-Men llegará a la pantalla grande en la temporada de verano concretamente el 26 de julio del próximo año.

Las expectativas son bastante altas con el Multiverso jugando un papel central se espera que varios personajes de la franquicia mutante puedan realizar su aparición, además con la inclusión de personajes como la Elektra de Jennifer Garner podríamos ver otras versiones de personajes que anteriormente controlaba 20th Century Studios, por lo que promete mucho.

Did Dogpool save the day? Not a chance in gremlin hell. But she IS currently causing the Disney plushy merch department nightmares. Coming with the movie, Summer 2024 🐶💩L pic.twitter.com/mMtUb4wSsk