Marvel tiene un nuevo Cap: Conoce al primer Capitán América indígena

Marvel sigue apostando por la diversidad, también en sus cómics. La compañía ha revelado que la saga The United States of Captain America presentará al primer Capitán América indígena en una nueva historia de la escritora Darcie Little Badger, que pertenece al grupo apache Lipán, y el artista David Cutler, miembro de la Primera Nación de Qalipu.

La tercera entrega de The United States of Captain America, saga en la que Marvel también presentará a Aaron Fisher, un adolescente homosexual que también portará el escudo siendo así el primer Capitán América gay, supondrá la puesta de largo de Joe Gomez, miembro del pueblo kikapú.

El personaje ayudará a Steve Rogers y Sam Wilson después de que un misterioso ladrón robe su escudo.

