Pablo revela la realidad de Master Chef

CIUDAD DE MÉXICO.- El chef Pablo recién expulsado de Master Chef aseguró que al programa no le importa la comida mexicana ni la labor de los cocineros pues sólo le interesan los conflictos y los escándalos.

De acuerdo con Radio Fórmula, tras la polémica escena en que Benito Molina arremetió contra el concursante originario de Veracruz, en entrevista con el diario Basta, Pablo confirmó que sufrió de abusos e insultos por parte de los chefs del reality.

Admitió estar en desacuerdo con la forma de llevar el programa, "yo dejé de estar de acuerdo con el programa cuando empezaron a afectar mi imagen, cuando me empezaron a poner como un hombre que no soy y la verdad me empecé a sentir muy atacado por los jueces".

"soy un hombre muy educado, muy tranquilo y no me meto en problemas con nadie, (…) sí me enojé con el trato que recibí del chef Benito y la chef Betty, creo que me gritaban y me regañaban porque pensaban que era su empleado"

Asimismo, se dijo extrañado por la forma en que lo trataron los expertos Benito y Betty, ya que él es un hombre pacifico, "soy un hombre muy educado, muy tranquilo y no me meto en problemas con nadie, (…) sí me enojé con el trato que recibí del chef Benito y la chef Betty, creo que me gritaban y me regañaban porque pensaban que era su empleado".

En torno al programa, Pablo dijo que la producción se enfoca en los problemas que existen a nivel personal y no sobre el tema principal, las habilidades culinarias "No me parece que el tema de la cocina mexicana sea eclipsado en este programa por los problemas y las personalidades de los participantes. Me gustaría que se le diera más importancia a la gastronomía mexicana, esto en teoría es un programa de cocina y parece más un show de chisme cuando hay escándalos de los competidores", afirmó el cocinero veracruzano.

Sin embargo, el ex concursante intentó calmar los ánimos en un video publicado a través de su cuenta de Twitter.