El actor Nicholas Galitzine podrá decir ‘¡por el poder de Grayskull!’ en la pantalla grande, pues se ha confirmado que el protagonista de ‘Rojo, blanco y sangre azul’ interpretará a He-Man en el filme ‘Masters of the Universe’.

De acuerdo con The Hollywood Reporter y Variety, la cinta seguirá la vida del príncipe Adam, mejor conocido como He-Man, quien llega de pronto a la tierra tras estrellar su nave espacial cuando era niño y con el paso del tiempo regresa a su mundo para defenderlo de una guerra.

Travis Knight es el encargado de dirigir la película bajo la producción Amazon MGM Studios y Mattel, mientras que Chris Butler realizará el guión del filme.

"Estamos encantados de darle vida a los queridos ‘Masters of the Universe’ y no podríamos estar más emocionados de anunciar al inmensamente talentoso Nicholas Galitzine como nuestro He-Man", dijo Julie Rapaport, jefa de producción y desarrollo cinematográfico de Amazon MGM Studios.

